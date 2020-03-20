Пострадавшая от жителя Каменки школьница несколько лет молчала о насилии

В Выборгском районе Ленобласти разыскивается злоумышленник, который в автомобиле надругался над несовершеннолетней. Преступление произошло два года назад.

В четверг, 19 марта, в полицию обратилась 36-летняя жительница Петербурга. Женщина рассказала, что осенью 2018 года 25-летний военнослужащий из поселка Каменка в своем автомобиле совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2002 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина добавила, что на тот момент девочке было 16 лет.

Полицейские начали розыск злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодую жительницу Подпорожья забили до смерти после алкогольного застолья.