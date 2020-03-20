Молодую жительницу Подпорожья забили до смерти после алкогольного застолья

Полицейские обнаружили труп 24-летней местной жительницы с множественными ссадинами и гематомами на лице. Фото: Pixabay

Полицейские обнаружили труп 24-летней местной жительницы с множественными ссадинами и гематомами на лице. Фото: Pixabay

В Подпорожском районе Ленобласти правоохранители задержали пожилого рецидивиста. Он подозревается в смертельном избиении женщины.

В четверг, 19 марта, в отдел полиции обратился 30-летний слесарь из Подпорожья. Он рассказал, что в квартире своего 53-летнего отца в доме №11 по Сосновой улице обнаружил труп неизвестной женщины с телесными повреждениями.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские обнаружили труп 24-летней местной жительницы с множественными ссадинами и гематомами на лице, переломом носовой перегородки, рваной раной мягких тканей подбородка.

В этот же день сотрудники задержали подозреваемого, им оказался пьяный отец слесаря. С места происшествия изъято семь бутылок из-под спиртного. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Отмечается, что подозреваемый ранее был судим, в том числе и за убийство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный разбил витрину в магазине на Московском проспекте и похитил смартфоны.