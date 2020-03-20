Неизвестный разбил витрину в магазине на Московском проспекте и похитил смартфоны

Неизвестный разбил витрину в магазине на Московском проспекте и похитил смартфоны
Полицейские начали розыск злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Адмиралтейском районе Петербурга правоохранители разыскивают злоумышленника, который похитил смартфоны.

Обо всем стало известно в четверг, 19 марта. В отдел полиции обратился 29-летний управляющий магазина на Московском проспекте. По словам заявителя, неизвестный, разбив стекло витрины, похитил два дорогостоящих гаджета.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила более 240 тыс. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские приняли меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах разыскивают извращенца, вступившего в интимную связь со школьницей. Заявление в полицию подала мать девочки.

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