В Шушарах разыскивают извращенца, вступившего в интимную связь со школьницей

Женщина рассказала, что мужчина неоднократно совершал половое сношение с ее дочерью. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

Женщина рассказала, что мужчина неоднократно совершал половое сношение с ее дочерью. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

В Пушкинском район Петербурга правоохранители разыскивают злоумышленника, который вступил в интимную связь с несовершеннолетней.

Обо всем стало известно в четверг, 19 марта. В вечернее время в отдел полиции обратилась 35-летняя безработная. Женщина рассказала, что в период с ноября прошлого года по январь 2020 года 20-летний житель поселка Шушары неоднократно совершал половое сношение с ее 15-летней дочерью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница также потребовала привлечь к ответственности еще одного мужчину, который совершил половое сношение с ее несовершеннолетней дочерью с 5 по 6 октября прошлого года.

Отмечается, что девочка состоит на учете в психдиспансере и в органах по делам несовершеннолетних.

Жителя Шушар задержали полицейские. В настоящее время продолжается розыск второго злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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