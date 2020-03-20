Мошенник «из Сбербанка» оставил пожилую петербурженку без 200 тысяч

В Красногвардейском районе Петербурга местная жительница пожаловалась на хищение у нее мошенником крупной суммы денег. Он представился сотрудником безопасности банка.

Обо всем стало известно вечером в четверг, 19 марта. В отдел полиции обратилась пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и заявил, что со счета пенсионерки могут быть похищены средства.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в качестве решения проблемы он предложил перевести деньги на указанный номер телефона, что и сделала пенсионерка через банкомат банка «Тинькофф».

Таким образом заявительница лишилась 200 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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