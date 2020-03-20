Мошенник «из Сбербанка» оставил пожилую петербурженку без 200 тысяч

Мошенник &#171;из Сбербанка&#187; оставил пожилую петербурженку без 200 тысяч
Женщина последовала совету мошенника. Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга местная жительница пожаловалась на хищение у нее мошенником крупной суммы денег. Он представился сотрудником безопасности банка.

Обо всем стало известно вечером в четверг, 19 марта. В отдел полиции обратилась пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России» и заявил, что со счета пенсионерки могут быть похищены средства.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в качестве решения проблемы он предложил перевести деньги на указанный номер телефона, что и сделала пенсионерка через банкомат банка «Тинькофф».

Таким образом заявительница лишилась 200 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аргентинец погулял в баре на Фонтанке на 82 тысячи и попал в больницу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти мошенник новости спб пенсионерка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты рассказали о риске дефицита ноутбуков из-за перехода на удаленку
Мошенник «из Сбербанка» оставил пожилую петербурженку без 200 тысяч
IKEA начала закрывать магазины из-за коронавирусной инфекции
У безработной петербурженки угнали Hyundai за 1,6 млн
В «Зените» могут начать тренировать по скайпу
На Большевиков школьник выстрелил в соседа по парте на уроке
Аргентинец погулял в баре на Фонтанке на 82 тысячи и был госпитализирован
«Преступление на почве взаимной ревности». Генпрокуратура утвердила ...