Аргентинец погулял в баре на Фонтанке на 82 тысячи и был госпитализирован

В Северной столице правоохранители задержали двоих сотрудников бара на набережной реки Фонтанки, которые подозреваются в ограблении гражданина Аргентины. После вечеринки они предъявили ему огромный счет.

Обо всем стало известно в четверг, 19 марта. Среди ночи в полицию обратился 31-летний аргентинец. Он рассказал, что в одном из баров на Фонтанке, сотрудники запросили несуществующий счет в 82,39 тыс. рублей, ударили его, прыснули чем-то в глаза и забрали деньги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители установили, что общаться с пострадавшим придется через переводчика, он не говорит по-русски.

С помощью переводчика гость Петербурга пояснил, что приехал для осмотра достопримечательностей, жил у подруги на проспекте Стачек. Решил пойти в бар, а после застолья ему принесли счет. Посетитель оплатил только 7,5 тыс. рублей. Сумма явно не устроила сотрудников и они поехали с ним к нему домой. В квартире заявитель достал 75 тыс. рублей. Один из сотрудников бара выхватил у него деньги из рук и брызнул в лицо из баллончика. Затем пострадавший вытолкал сотрудников бара из квартиры и закрыл дверь.

Аргентинца доставили в глазную травму в удовлетворительном состоянии.

Полицейские задержали подозреваемых в нападении. Ими оказались 31-летний администратор бара и 21-летний кальянщик. В отношении задержанных составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на КАД с грузовиком и легковушкой погиб мужчина.