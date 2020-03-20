В ДТП на КАД с грузовиком и легковушкой погиб мужчина

В ДТП на КАД с грузовиком и легковушкой погиб мужчина
Спасти пострадавшего не удалось. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Среди ночи на КАД произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового авто.

Все случилось в ночь на пятницу, 20 марта, на 47-м км внешней стороны. Как сообщает 78.ru, легковушка влетела во второго участника. В результате машина загорелась. Там находился водитель, спасти его не удалось.

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти, авария произошла около 3:25. BMW 520i загорелся после столкновения с Renault Kerax.

В настоящее время на месте проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели полчаса тушили полыхающий Land Rover на Новосельковской.

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