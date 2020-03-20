Спасатели полчаса тушили полыхающий Land Rover на Новосельковской

Спасатели полчаса тушили полыхающий Land Rover на Новосельковской
Спасатели потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Петербурга произошло возгорание легкового автомобиля. Спасатели тушили машину не менее 35 минут.

Все случилось в ночь на пятницу, 20 марта, около дома №12 по Новосельковской улице. Там загорелся Land Rover. К месту происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу, в автомобиле сгорели сгораемые части.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с грузовиком и «Яндекс.Такси» на перекрестке Лиговского и Расстанной. В результате столкновения пострадали два человека.

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