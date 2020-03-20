Появились кадры с места ДТП с грузовиком и «Яндекс.Такси» на перекрестке Лиговского и Расстанной

Появились кадры с места ДТП с грузовиком и &#171;Яндекс.Такси&#187; на перекрестке Лиговского и Расстанной
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге на перекрестке Лиговского проспекта и Расстанной улицы столкнулись ГАЗ и «Яндекс.Такси». Водитель и пассажирка второго транспорта были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Все произошло в пятницу, 20 марта. Кадры с места происшествия появились в группе «Дорожный инспектор ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Большегруз столкнулся с легковым авто марки Volkswagen. На фотографиях видно, что кузов машины упал на легковушку. В результате аварии пострадали 59-летний водитель таки и 40-летняя пассажирка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец получил письмо с наркотиками из Польши и был задержан.

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