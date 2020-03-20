Транспортная полиция Петербурга помогла найти мужчину, потерявшегося на ж/д путях

Транспортная полиция Петербурга помогла найти мужчину, потерявшегося на ж/д путях
Замерзший петербуржец, к счастью, не получил серьезного вреда здоровью. Фото: pixabay.com

В дежурное отделение транспортной полиции Петербурга поступило заявление о пропаже человека, потерявшегося на железнодорожной платформе 133-й километр.

Правоохранители оперативно отреагировали на поступившую информацию и быстро обнаружили 31-летнего жителя Северной столицы. Выяснилось, что мужчина ехал на электричке маршрутом «Санкт-Петербург — Оредеж» и, устав после рабочего дня, попросту заснул в вагоне.

Петербуржец пропустил свою станцию и оказался на конечной. Тогда пассажир решил положиться на свои силы и дойти до дома по железнодорожным путям, но уже наступила темнота, и мужчина не смог правильно сориентироваться в направлении. Все это время несчастный двигался в противоположную сторону. К счастью, его быстро нашли, оказали всю необходимую помощь и передали семье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга раскрыли дело о грабеже двухлетней давности.

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