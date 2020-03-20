Онищенко объяснил высокую смертность в Италии от коронавируса

По словам депутата Госдумы Геннадия Онищенко, виновата система здравоохранения. Ситуация в Италии находится в печальном состоянии, количество смертей от COVID-19 в европейской стране больше, чем в Китае. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам бывшего главы Роспотребнадзора, Китай смог справиться с распространением болезни благодаря жестким и оперативным мерам. На данный момент, можно сказать, что в стране справились с распространением вируса. Во всяком случае, заражений именно внутри местных городов не фиксируется уже несколько дней.

Онищенко считает, что Италии нужно сделать выводы из данной эпидемии, ведь в один момент может появиться более серьезная угроза. В Италии отмечается проблема с количеством мест в больницах, не хватает аппаратов ИВЛ, без которых людям с осложнениями в виде пневмонии просто не выжить. Некоторые жители остаются лечиться дома, хотя им нужна помощь медиков. Все это и приводит к большому количеству жертв.

На данный момент, в Италии зафиксирована 41 тыс. случаев COVID-19. Скончалось 3,4 тыс. человек. В Китае же заболело 80 тыс. человек, а умерло 3,2 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Италия лидирует по количеству смертей от коронавируса.