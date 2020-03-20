Вырубку тополя на Васильевском отсрочили до решения суда

Тополь стал предметом спора между активистами и Управлением СПХ. Фото: Вера Сухушина

Тополь стал предметом спора между активистами и Управлением СПХ. Фото: Вера Сухушина

Управление садово-паркового хозяйства Петербурга согласилось отложить вырубку тополя на Васильевском острове до решения суда. За дерево заступились активисты и местные жители.

Защитники деревьев, представители Управления и полицейские собрались у тополя близ дома 5/3 по 26-й линии Васильевского острова утром 20 марта. После длительного спора начальник управления СПХ Сергей Ляховненко согласился отсрочить вырубку.

«Все уехали. Жители добились того, что тополь не будут рубить до решения суда. Но СПХ будут проводить обрезку рядом стоящих деревьев. Мы пока обеспокоены, чтобы не срезали слишком много», — рассказала gazeta.spb.ru активистка Вера Сухушина.

Местные жители данную ситуацию считают компромиссом. Ляховненко с этой позиции не согласен. Он уверен: общественность воспрепятствовала законной деятельности садово-паркового предприятия.

Управление обещает превратить территорию в «зеленый оазис» и высадить четыре новых дерева заместо старого тополя. Однако письменно данное заявление пока не подтверждено. Показать, где именно будут высажены деревья, Ляховненко также отказался.

Василеостровцы опасаются, что останутся без зеленых насаждений. На участке, где сейчас растет тополь, проходят сети, которые могут помешать высадке новых деревьев. Данный же тополь, по заверению активистов, сетям не мешает. Экспертиза показала, что в дереве присутствует гниль, но оно жизнеспособно и нуждается в уходе.