Жители Петербурга могут оплачивать квитанции, не выходя из дома

Петербуржцам необязательно выходить из дома, чтобы оплатить квитанции за жилищно-коммунальные услуги, напоминает городской Жилком.

В ведомстве объяснили, что счета за ЖКУ (квитанции розового цвета) можно оплатить онлайн. Для этого необходимо зайти на сайт ВЦКП «Жилищное хозяйство», причем сервисом можно пользоваться как через Личный кабинет зарегистрированного пользователя, так и без ввода дополнительных данных.

Отметим, что преимущество Личного кабинета в том, что к нему можно подключить лицевые счета других квартир. К примеру, пожилых родственников, которым сложно разобраться с системой оплаты. Комиссия при оплате счетов онлайн не взимается, уточняют в пресс-службе Жилищного комитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самоизолированным петербуржцам, находящимся в зоне риска из-за коронавируса, помогут волонтеры.