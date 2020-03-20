Врач назвал два сценария окончания пандемии в России

Врач назвал два сценария окончания пандемии в России
Коронавирус. Фото: pixabay

Эпидемия инфекции Сovid-2019 в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени. Такое заявление сделал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По словам специалиста, если ситуация будет развиваться по китайскому сценарию, то скорее всего уже в мае-июне распространение вируса стремительно пойдет на спад. Он добавил, что в это время обычно заканчивается сезон всех респираторных заболеваний.

В интервью телеканалу RT главврач медучреждения отметил, если ситуация больше будет напоминать то, что происходит сейчас в Италии, то «мы сентябрь будем считать хорошей историей».

По последним данным, на территории России зафиксировано 199 заразившихся новым вирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге опровергли новость о смерти пожилой пациентки от коронавируса.

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