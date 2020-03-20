В Петербурге осудят жителя «Васьки», который укусил за палец полицейского

Жителя Василеостровского района Северной столицы будут судить за применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Выяснилось, что инцидент произошел в ноябре прошлого года, в одной из поликлиник Санкт-Петербурга. Нетрезвый, ранее неоднократно попадавший в поле зрения полицейских, мужчина, находясь в медицинском учреждении, вел себя неподобающим образом.

Когда стражи порядка попытались утихомирить дебошира, тот, «выражая несогласие и пренебрежительное отношение к исполнению должностных обязанностей сотрудником полиции», укусил его за указательный палец и ударил ногой в колено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Псков — Санкт-Петербург» «Лада» сбила лося. Животное погибло.