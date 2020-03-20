На трассе «Псков» Lada столкнулась с лосем: пострадали и люди, и животное

На трассе &#171;Псков&#187; Lada столкнулась с лосем: пострадали и люди, и животное
"Как следует из показаний очевидцев, лоси «выскакивают» крайне неожиданно, в данной ситуации критическим моментом является первоначальная скорость движения автомобиля", - объяснили в ведомстве. Фото: Instagram @fauna_lenobl

В Лужском районе Ленинградской области на автодороге «Псков — Санкт-Петербург» произошло столкновение «Лады» и лося.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 20 марта, сообщили в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. Легковой автомобиль от удара разбился всмятку, а второй участник ДТП, годовалый лось, к сожалению, погиб.

Пассажиры легковушки, семейная пара, получили травмы, ребенок, находившийся с ним, к счастью, остался цел и невредим. Водители нередко отмечают, что лоси выскакивают на дорогу крайне неожиданно, а сейчас, вследствие аномально теплой зимы, их активность может проявиться раньше обычного. Поэтому в комитете автомобилистам советуют быть предельно осторожными и следить за знаками «Осторожно, дикие животные».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийское улице произошло массовое ДТП.

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На трассе «Псков» Lada столкнулась с лосем: пострадали и люди, и ...