На трассе «Псков» Lada столкнулась с лосем: пострадали и люди, и животное

В Лужском районе Ленинградской области на автодороге «Псков — Санкт-Петербург» произошло столкновение «Лады» и лося.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 20 марта, сообщили в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. Легковой автомобиль от удара разбился всмятку, а второй участник ДТП, годовалый лось, к сожалению, погиб.
Пассажиры легковушки, семейная пара, получили травмы, ребенок, находившийся с ним, к счастью, остался цел и невредим. Водители нередко отмечают, что лоси выскакивают на дорогу крайне неожиданно, а сейчас, вследствие аномально теплой зимы, их активность может проявиться раньше обычного. Поэтому в комитете автомобилистам советуют быть предельно осторожными и следить за знаками «Осторожно, дикие животные».
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