Прокуратура оштрафовала петербургскую организацию, загрязняющую природу

В Петербурге природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения земельного участка нефтепродуктами в поселке Шушары.

В ходе визита сотрудников выяснилось, что на территории, которая находится в пользовании ООО «Первая металлоломная компания» произведен слив нефтепродуктов. Загрязнения обнаружили на почве за пределами участка, арендуемого организацией.

Как сообщили в прокуратуре города, общий размер ущерба, нанесенный окружающей среде, составил более 26 тыс. рублей. Возмещать его предстоит организации.

Исполнение решения контролируется.

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