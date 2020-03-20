«Весеннее обострение»: петербурженка поразила пассажиров метро странным танцем

Девушка, не стесняясь, задирала ноги и кружилась, мешая остальным.

Об этом стало известно сегодня вечером, 20 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в петербургской подземке – в одном из вагонов девушка вдруг ни с того ни с сего начала танцевать. Она, воображая из себя балерину на сцене, размялась, а потом принялась демонстрировать пируэты, странные движения рук и даже ног. Не раздумывая, петербурженка задирала ноги, задевая сидящих и стоящих поблизости пассажиров. Все, кто находился рядом, покинули свои места и поспешили к выходу.

Это лишь раззадорило девушку. Очевидцы уверены, что она находилась под воздействием алкоголя или запрещенных средств. Другие думают, что она не здорова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парнасе странный водитель стреляет по колесам.