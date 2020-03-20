В Европе начал трансляцию телеканал «Победа»

В 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы. Фото: pixabay.com

В 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы. Фото: pixabay.com

Вещание началось вчера, 19 марта. Канал входит в «Цифровое телесемейство» Первого канала. Сигнал на спутнике Eutelsat HotBird находится в свободном доступе. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на пресс-службу канала.

Трансляция в Европе очень важна. Необходимо, чтобы качественные программы о великой Победе могли смотреть наши соотечественники, которые живут не только в нашей стране, но в Европе.

Канал будет демонстрировать разнообразные фильмы, сериалы и документальные передачи о Великой Отечественной войне. Материалы для программ собирались из ранее неизвестных документов, воспоминаний ветеранов боевых действий. Помимо этого, будут выходить различные интервью с историками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Весной 2019 года в России начнет работу телеканал “Победа” к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.