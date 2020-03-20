Ксения Собчак и Тина Канделаки в очередной раз поругались

Ксения Собчак и Тина Канделаки в очередной раз поругались
Соперницы вновь поругались публично. Фото: instagram.com/tina_kandelaki/

Телеведущая не упустила возможности покритиковать давнюю соперницу.

Об этом стало известно 20 марта. Очередной скандал развернулся в Instagram, на глазах у всех. Телеведущая Ксения Собчак упрекнула Тину Канделаки в том, что она продает медицинские маски за тысячу рублей. Экс-политик заявила, что также поступали во время войны, когда хлеб продавали бриллианты, аргументируя это дефицитом.

«Это называется бизнес на крови»,

— заявила Собчак.

Телеведущая Тина Канделаки не заставила себя долго ждать и ответила сопернице. Она попросила не забывать о том, что у всех разные стартовые условия в бизнесе. Также она посоветовала Собчак поменьше прикасаться к лицу, так как это опасно во время пандемии.

Напоминаем, что многие звезды решили заработать на коронавирусе, выпустив дизайнерские медицинские маски. Тина не осталась в стороне и предложила всем желающим купить защиту за тысячу рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики рассказали, что можно использовать вместо медицинских масок.

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