Ксения Собчак и Тина Канделаки в очередной раз поругались

Телеведущая не упустила возможности покритиковать давнюю соперницу.
Об этом стало известно 20 марта. Очередной скандал развернулся в Instagram, на глазах у всех. Телеведущая Ксения Собчак упрекнула Тину Канделаки в том, что она продает медицинские маски за тысячу рублей. Экс-политик заявила, что также поступали во время войны, когда хлеб продавали бриллианты, аргументируя это дефицитом.
«Это называется бизнес на крови»,
— заявила Собчак.
Телеведущая Тина Канделаки не заставила себя долго ждать и ответила сопернице. Она попросила не забывать о том, что у всех разные стартовые условия в бизнесе. Также она посоветовала Собчак поменьше прикасаться к лицу, так как это опасно во время пандемии.
Напоминаем, что многие звезды решили заработать на коронавирусе, выпустив дизайнерские медицинские маски. Тина не осталась в стороне и предложила всем желающим купить защиту за тысячу рублей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики рассказали, что можно использовать вместо медицинских масок.