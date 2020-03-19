Медики рассказали, что можно использовать вместо медицинских масок

Их аналог можно сделать самостоятельно.
Помочь могут обыкновенные марлевые бинты. Самодельная маска должна состоять из 16 или 32 слоев. Длинные бинты для этого подойдут лучше всего. Об этом сообщает РБК с ссылкой на ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова.
Во время складывания слоев маски, нужно обратить внимание на то, как легко в ней будет дышаться. Далее путем нехитрых движений иголки и добавления лямок, создается готовое средство защиты.
Маску из марли можно стирать. Предварительно можно замочить белизной, чтобы уничтожить все бактерии и вирусы. Примечательно, что чем более маска «махрится» в результате стирок, тем эффективнее она может защищать.
Помимо этого, стоит следить за мытьем рук. Также, нужно контролировать касания лица.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга будут закупать медицинские маски в Китае.