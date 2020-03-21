В Петербурге заочно арестовали соучастника хищения 1 млрд рублей у «Водоканала»

В Петербурге суд вынес постановление об аресте гендиректора компании «Развитие и Инвестиции», которая была поставщиком «Водоканала», Алексея Малеева.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, заключение под стражу было избрано заочно. Предпринимателя обвиняют по части 4 статьи 169 УК РФ «Мошенничество».

Как считает следствие, в рамках заключенного между «Водоканалом» и компанией «Развитие и Инвестиции» договора энергоснабжения о продаже электроэнергии и мощности бывший глава предприятия с июня 2016 года по май 2019 года обеспечил подписание счетов-фактур и актов приема-передачи электроэнергии, которые содержат завышенные сведения о ее цене.

На основании этих документов были осуществлены переводы с расчетных счетов предприятия в размере, превышающем предельные цены. Таким образом Целиков совместно с подельниками завладел средствами предприятия на сумму не менее одного миллиарда рублей.

Осенью прошлого года под домашний арест отправили Евгения Целикова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-главе петербургского «Водоканала» продлили домашний арест.