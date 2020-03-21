В Ленобласти продолжают расселять аварийное жилье

Власти Ленобласти выделят более четырех миллиардов рублей на расселение местных жителей из домов аварийного фонда. Средства будут выделены до 2023 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Из 4,2 млрд рублей 35% средств выделят из Фонда ЖКХ, оставшиеся 65% — из бюджета Ленинградской области.

Во время первого этапа программы, который выполнят до конца этого года, должны расселить 21 тыс. кв.м., квартиры для этого будут приобретены на вторичном рынке в 43 муниципальных образованиях.

При этом на втором этапе 95% жилья аварийного фонда расселят за счет нового строительства.

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