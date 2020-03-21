Стало известно, какой продукт может снизить риск заражения вирусами

Вероятность заболеть сезонными простудными заболеваниями может снизить морская капуста, которая также полезна в укреплении иммунной системы.

Так считает глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он рассказал, что морская капуста, в частности, стимулирует антибактериальный и противовирусный иммунитет. По словам эксперта, речь идет о морской капусте в любом виде: законсервированной или листов в виде чипсов.

Гинзбург также отметил большое количество йода, которое содержится в морской капусте. Врач напомнил, что от дефицита этого вещества страдают люди, живущие далеко от моря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказала, какие продукты помогают побороть авитаминоз.