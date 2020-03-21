Microsoft показала, как будет выглядеть новая Windows 10

В Microsoft продемонстрировали обновленный вид операционной системы Windows 10.

Топ-менеджер корпорации Панос Панай опубликовал в своем Instagram-аккаунте ролик с нарезкой фрагментов нового дизайна новой Windows 10.

Пользователям показали новый дизайн меню «Пуск», контекстного меню и интерфейсов различных приложений. В видео также продемонстрировали «эволюцию» операционной системы.

Компания пока не сообщила дату выхода обновленной системы. Однако, в Сети ходят слухи, что презентация может состояться уже в конце марта. Разные СМИ также сообщают, что это произойдет не раньше осени, а то и вовсе в следующем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Microsoft признала проблемы в последнем обновлении Windows 10 и предлагает пользователям удалить его.