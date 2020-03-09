Microsoft признала проблемы в последнем обновлении Windows 10 и предлагает пользователям удалить его

Из всех жалоб пользователей Microsoft признала только проблемы с Sigh Tool. Фото: pixabay.com

Из всех жалоб пользователей Microsoft признала только проблемы с Sigh Tool. Фото: pixabay.com

Компания Microsoft признала, что в последнем обновлении Windows 10 есть множество недоработок, в связи с чем предложила возмущенным юзерам удалить апдейт.

В конце февраля корпорация Microsoft выпустила необязательное обновление KB4535996 для операционной системы Windows 10. Пользователи, успевшие установить обновление, обрушились на техническую поддержку компании с жалобами о значительно упавшей скорости работы техники.

Кроме того, обновление негативно сказывается на производительности системы, приводит к сбою в «спящем режиме», а периодически и вовсе выдает на экране лишь синий «экран смерти». Юзеры также испытывают трудности в работе с утилитой Sigh Tool — именно эту, и только эту, недоработку признала Microsoft, посоветовав отказаться от обновления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 14 января Microsoft прекратила поддержку Windows 7.