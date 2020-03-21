Инженер-геодезист приставал к девочкам в примерочной магазина на Лиговском

Петербургская полиция задержала злоумышленника, которого подозревают в развратных действиях в отношении двух девочек в примерочной магазина одежды в центре города.

По данным главка МВД по Петербургу, задержан 32-летний местный житель, который работает инженером-геодезистом. Его подозревают в том, что 9 марта он приставал к 13-летней школьнице в примерочной магазина одежды, расположенного на Лиговском проспекте.

Против него было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Его также изобличили в аналогичном преступлении: 29 марта он приставал к 17-летней девушке в той же примерочной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали преступника, который хотел изнасиловать женщину на Просвещения.