В Выборге трое хулиганов обстреляли «Форд»

В Выборге трое хулиганов обстреляли &#171;Форд&#187;
Никто не пострадал. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленинградской области произошла стрельба, по факту которой возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по региону.

Все произошло вечером в пятницу, 20 марта, около дома №7 по улице Большая Каменка в Выборге. Полиция прибыла по указанному адресу после сообщения о стрельбе.

На месте было установлено, что трое неизвестных на автомобилях «Фольксваген Пассат» и «Шевроле Лачетти» 11 раз выстрелили по автомобилю «Форд» из травматических пистолетов и скрылись. Внутри авто находился 39-летний мужчина, он не получил повреждений.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большевиков школьник выстрелил в соседа по парте на уроке.

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