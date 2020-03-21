В Выборге трое хулиганов обстреляли «Форд»

В Выборгском районе Ленинградской области произошла стрельба, по факту которой возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по региону.

Все произошло вечером в пятницу, 20 марта, около дома №7 по улице Большая Каменка в Выборге. Полиция прибыла по указанному адресу после сообщения о стрельбе.

На месте было установлено, что трое неизвестных на автомобилях «Фольксваген Пассат» и «Шевроле Лачетти» 11 раз выстрелили по автомобилю «Форд» из травматических пистолетов и скрылись. Внутри авто находился 39-летний мужчина, он не получил повреждений.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большевиков школьник выстрелил в соседа по парте на уроке.