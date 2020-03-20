На Большевиков школьник выстрелил в соседа по парте на уроке

На Большевиков школьник выстрелил в соседа по парте на уроке
На уроке в школе на Большевиков произошла стрельба. Фото: unsplash.com

В одной из школ Невского района Петербурга ученик выстрелил в соседа по парте из газового пистолета. Подросток утверждает, что это произошло случайно.

Как стало известно gazeta.spb.ru, стрельба произошла в школе на проспекте Большевиков. Пятнадцатилетний ученик 8 класса в упор выстрелил в соседа по парте из газового пистолета. Аэрозольное устройство самообороны было заряжено перцовыми баллончиками.

По словам школьника, он достал пистолет из рюкзака для того, чтобы сделать фото, но случайно выстрелил.

Подросток рассказал, что купил устройство с рук через соцсеть «ВКонтакте». Патроны для него он самостоятельно приобрел в одном из торговых центров.

У соседа по парте после произошедшего поднялся уровень сахара в крови. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подросток с ножом отобрал у сверстника пакет с едой.

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На Большевиков школьник выстрелил в соседа по парте на уроке
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