После ДТП на «Коле» госпитализировали двоих человек

Оба пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Их увезли на «скорой».

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось рано утром на 94-м километре автодороги Кола. Там столкнулись иномарка «Хендай» и грузовой автомобиль. Непонятно, кто виновник инцидента, но известно, что в результате два пассажира легковушки получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В больнице сейчас находятся пожилой мужчина и женщина 1979-го города рождения.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента и понять, как именно все произошло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Кузнецовской три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом. Водитель и пассажир получили травмы средней степени тяжести, а третий пассажир отправился в больницу в тяжелом состоянии.