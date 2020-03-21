На Кузнецовской три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Московском районе Петербурга случилось серьезное ДТП. Легковушка влетела в микроавтобус, повалив его набок.

Согласно данным городского управления ГИБДД, все произошло примерно в половину девятого утра рядом с домом №41 по Кузнецовской улице. Микроавтобус Mercedes Sprinter не пропустил на повороте иномарку Toyota. Из-за этого последняя влетела в микроавтобус, перевернув его набок.

Травмы получили три человека, которые были в салоне Toyota. Водитель и пассажир получили травмы средней степени тяжести, а третий пассажир отправился в больницу в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим 23 года.

Очевидцы написали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что водитель был не пристегнут.

«На лобовом почти дырка из под головы. Вытащили и увезли на скорой. Вроде живой. Был без сознания видимо. Но побился знатно. Руль под 90 градусов собой выгнул», — написал петербуржец.

В ведомстве добавили, что проводят проверку по факту аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка влетела в дом на Садовой улице, пострадали ребенок и девушка.