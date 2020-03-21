Иномарка влетела в дом на Садовой улице, пострадали ребенок и девушка

Иномарка влетела в дом на Садовой улице, пострадали ребенок и девушка
Дом №95 на Садовой. Фото: google.maps

В центре Петербурга водитель иномарки врезался в стену дома, в результате чего пострадали два человека, включая одного ребенка.

Согласно данным управления ГИБДД по городу на Неве, все произошло поздним вечером накануне, 20 марта, возле дома №95 по Садовой улице. Водитель «Тойоты», как сообщают в ведомстве, не смог справиться с управлением и влетел в стену.

В ДТП легкими травмами отделались 21-летняя девушка и девятилетний ребенок, которые находились в салоне иномарки в момент аварии. Все обстоятельства аварии уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром на юге Петербурга перевернулись две машины.

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