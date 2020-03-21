Утром на юге Петербурга перевернулись две машины

Утром на юге Петербурга перевернулись две машины
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: pixabay

Два ДТП, в которых перевернулись легковушки, произошли сегодня утром, 21 марта, на юге Северной столицы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», первая авария с «перевертышем» произошла на Волхонском шоссе под Петербургом. Машина перевернулась рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Современников». На месте работают скорая помощь и правоохранители.

Фото: vk.com/spb_today

Следующее ДТП случилось на Московском шоссе, на перекрестке с Ленсоветовской дорогой, примерно в пять утра. Очевидцы сообщают, что в восемь утра автомобиль все еще лежит на месте и затрудняет движение транспорта.

Фото: vk.com/spb_today

Данные о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с пострадавшими произошло на Дороге жизни во Всеволожске.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости спб перевертыш происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утром в субботу на Ветеранов полыхает ресторан
Утром на юге Петербурга перевернулись две машины
Журналисты обнаружили аномалию с коронавирусом в Германии
В Петербурге заочно арестовали соучастника хищения 1 млрд рублей у ...
В Гатчинском районе сгорела дача
В Италии за сутки от COVID-19 скончалось рекордное количество людей
СМИ назвали город, который стал одним из главных очагов коронавируса в Европе
Познер предположил, когда закончится пандемия коронавируса