Утром на юге Петербурга перевернулись две машины

Два ДТП, в которых перевернулись легковушки, произошли сегодня утром, 21 марта, на юге Северной столицы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», первая авария с «перевертышем» произошла на Волхонском шоссе под Петербургом. Машина перевернулась рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Современников». На месте работают скорая помощь и правоохранители.

Следующее ДТП случилось на Московском шоссе, на перекрестке с Ленсоветовской дорогой, примерно в пять утра. Очевидцы сообщают, что в восемь утра автомобиль все еще лежит на месте и затрудняет движение транспорта.

Данные о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с пострадавшими произошло на Дороге жизни во Всеволожске.