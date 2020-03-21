Работники бара на Фонтанке ограбили посетителя, выпившего на 82 тысячи

Сотрудники петербургской полиции раскрыли разбой в отношении посетителя музыкального бара на набережной реки Фонтанки.

Как сообщили в ГУ МВД по городу, 19 марта в полицию обратился 32-летний житель Кировского района и рассказал, что в баре, в котором он распивал алкогольные напитки, ему принесли счет на сумму в 82 тысячи рублей.

Посетитель оплатил лишь смог оплатить лишь 7,5 тысяч рублей, после чего он вместе с двумя работниками бара поехали к нему домой за оставшимися деньгами.

Когда мужчина протянул работникам 75 тысяч рублей, один из сотрудников выхватил пачку денег из рук и залил ему лицо баллончиком. После этого заявитель вытолкал мужчин из квартиры и запер дверь.

В тот же день в Шлиссельбурге был задержан подозреваемый — 31-летний администратор бара. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аргентинец погулял в баре на Фонтанке на 82 тысячи и был госпитализирован.