В «Окей» на Жукова петербуржцы крадут антисептики из туалета

В &#171;Окей&#187; на Жукова петербуржцы крадут антисептики из туалета
Антисептики сейчас достать сложно. Фото: скриншот группы "ВКонтакте" "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Администрация магазина просят горожан так не делать.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Необычную табличку заметили посетители «Окея» на улице Жукова в туалете. Администрация, обращаясь к петербуржцам, просит не сливать и не воровать антисептик. Судя по всему, такие инциденты уже случались – горожане, которые не могут купить дезинфицирующее средство, идут на крайние меры во время распространения коронавируса.

«Окей» также попросил посетителей лучше и чаще мыть руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, какой продукт может снизить риск заражения вирусами. По словам эксперта, речь идет о морской капусте в любом виде: законсервированной или листов в виде чипсов.

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