Адвокат Соколова рассказал о намерении семьи Ещенко получить 10 млн рублей

Родственники убитой девушки в такую сумму оценивают компенсации морального и материального вреда.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем рассказал адвокат ученого Александр Почуев на телеканале «Санкт-Петербург». Защитник заявил, что родственники убитой аспирантки Анастасии Ещенко хотят подать гражданский иск к историку Олегу Соколову и получить от него10 миллионов рублей.

Почуев подчеркнул, что в этом нет ничего странного, так как вопрос компенсации морального и материального вреда является законной обязанностью провинившегося.

Напоминаем, что Соколова задержали в ноябре 2019 года по подозрению в убийстве возлюбленной Ещенко. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Генпрокуратура утвердила обвинение историку Олегу Соколову. Все случилось якобы на почве ревности.