Собчак показала, как Богомолов тискает ее грудь в ресторане

Телеведущая вновь «взорвала» интернет – на этот раз интимным видео.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Телеведущая Ксения Собчак поделилась роликом в Instagram-аккаунте. На нем запечатлены ласки супругов в ресторане – режиссер Константин Богомолов сначала расстегивает пуговицы на одежде любимой, а затем начинает гладить ее грудь сквозь полупрозрачный лифчик.

Разговаривая между собой, они рассказывают, что в ресторане никого нет – ни паникеров, ни морских ежей. Собчак и Богомолов уточнили, что помыли руки и заказали гречку – так они собираются встречать конец света.

«Теперь понятно, почему вы с нами не ужинаете! Вам и вдвоём не плохо!»,

— пишет одна из знакомых телеведущей.

Многие отмечают, что видео красивое, а другие уверены, что можно уйти из «Дома-2», но шоу из тебя не уйдет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ксения Собчак и Тина Канделаки в очередной раз поругались.