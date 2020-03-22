Сонный водитель микроавтобуса въехал в Hyundai Solaris на Невском

В Центральном районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествия с участием микроавтобуса и легковушки Hyundai Solaris.

Обо всем стало известно поздним вечером в субботу, 21 марта. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Около 7 часов утра на Невском проспекте микроавтобус въехал в Hyundai Solaris. Пользователи предположили, что водитель к тому времени еще не проснулся, из-за чего с трудом следил за дорогой.

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