Сонный водитель микроавтобуса въехал в Hyundai Solaris на Невском

Сонный водитель микроавтобуса въехал в Hyundai Solaris на Невском
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествия с участием микроавтобуса и легковушки Hyundai Solaris.

Обо всем стало известно поздним вечером в субботу, 21 марта. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Около 7 часов утра на Невском проспекте микроавтобус въехал в Hyundai Solaris. Пользователи предположили, что водитель к тому времени еще не проснулся, из-за чего с трудом следил за дорогой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Рахье пожарные час тушили жилой дом. Причины возгорания пока неизвестны.

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