На Исполкомской улице водитель припарковал каршеринг на клумбе

На Исполкомской улице в Центральном районе автомобиль сервиса каршеринга влетел в клумбу.

Дорожный инцидент произошел 21 марта.

«Каршеринг решил прыгнуть через цветник На Исполкомской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, каршеринг проломил клумбу. Кроме того, судя по опубликованным снимкам, автомобиль получил повреждения и остался без номера. Водитель скрылся.

Информации о пострадавших не поступало.

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