Названа предварительная причина смертельного ДТП с двумя автобусами под Тамбовом

По предварительной информации, погибли три человека. Фото: Pixabay

По предварительной информации, погибли три человека. Фото: Pixabay

Предварительной причиной ДТП с двумя рейсовыми автобусами под Тамбовом стали плохие погодные условия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД.

Напомним, в Жердевском районе Тамбовской области произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов.

По предварительной информации, погибли три человека.

ДТП произошло на 566-м км трассы Р-22 Москва — Волгоград. Два автобуса съехали в кювет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга случилось серьезное ДТП. Легковушка влетела в микроавтобус, повалив его набок.