Жениха зарезали на собственной свадьбе

Жениха зарезали на собственной свадьбе
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Нижневартовске жениха убили во время празднования собственной свадьбы.

Как полагает следствие, празднование происходило в помещении банкетного зала кафе «Летучий голландец».

По предварительной информации, 50-летний мужчина в ходе возникшей ссоры нанес ножом множественные удары в область груди 56-летнему местному жителю, который праздновал свою свадьбу, сообщили в следственном комитете по ХМАО-Югре.

Пострадавшего госпитализировали, однако спасти врачам его не удалось. Мужчина умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дагестанская свадьба побила два мировых рекорда. Свадьба прошла в Дербенте – на ней гуляли 30 пар, которые решили отметить торжество одновременно. Поздравить молодожён пришли более десяти тысяч гостей – например, супружеская пара, состоящая в браке уже 60 лет.

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