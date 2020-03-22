В полиции назвали точное число погибших в ДТП под Тамбовом

Два автобуса съехали в кювет. Фото: Pixabay

Два автобуса съехали в кювет. Фото: Pixabay

В результате ДТП с участием двух рейсовых автобусов под Тамбовом погибли два человека, уточнили в региональном управлении МВД, сообщает РИА «Новости».

До этого сообщалось о трех погибших.

Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. Всего в ДТП пострадали 15 человек.

Напомним, в Жердевском районе Тамбовской области произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов.

ДТП произошло на 566-м км трассы Р-22 Москва — Волгоград. Два автобуса съехали в кювет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга случилось серьезное ДТП. Легковушка влетела в микроавтобус, повалив его набок.