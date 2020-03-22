В Ленобласти пьяная ссора братьев обернулась ножевым ранением

В Ленобласти задержан молодой человек по подозрению в том, что ударил ножом своего брата в ходе ссоры после распития алкоголя.
Инцидент произошел 21 марта в деревне Дубовик в Ленобласти.
Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина попал в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки, поверхностной раной бедра и проникающим ножевым ранением.
Полиция задержала брата пострадавшего. Возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга правоохранители начали проверку по факту дорожного конфликта, в ходе которого мужчина пробил ножом шины и ранил водителя иномарки.