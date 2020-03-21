Выгуливавший собаку житель Петербурга порезал ножом шины и ранил водителя

В Калининском районе Петербурга правоохранители начали проверку по факту дорожного конфликта, в ходе которого мужчина пробил ножом шины и ранил водителя иномарки.

Как сообщили в gazeta.spb.ru в городском главке МВД России, все произошло вечером в пятницу, 20 марта, возле дома №3 по улице Софьи Ковалевской. Там между выгуливавшим собаку мужчиной и водителем «Митсубиши» завязался конфликт. Разозлившись, пешеход достал нож, проткнул им шины автомобиля, а когда водитель вышел из авто, он ранил и его. После этого мужчина убежал.

На место были вызваны медики, которые оказали необходимую помощь пострадавшему водителю. Злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больнице на Авангардной задержали пьяного мужчину, размахивающего ножом.