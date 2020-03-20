В больнице на Авангардной задержали пьяного мужчину, размахивающего ножом

В больнице на Авангардной задержали пьяного мужчину, размахивающего ножом
Дебошира передали в 54-е отделение полиции. Фото: pixabay.com

В четверг, 19 марта, сотрудникам вневедомственной охраны пришлось задержать дебошира в приемном покое больницы на Авангардной улице.

Росгвардейцы среагировали на вызов по тревожной кнопке и приехали в медицинское учреждение на Авангардной улице в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Выяснилось, что на месте происшествия находился нетрезвый мужчина, который угрожал сотрудникам больницы, размахивая ножом.

Перочинный нож, принадлежащий дебоширу, правоохранители изъяли и оперативно задержали нарушителя спокойствия. К счастью, он не успел причинить физического вреда окружающим. Теперь мужчину отправят в отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Северной столицы пытался похитить зеркало из лифта в жилкомплексе. При этом мужчина зашел в лифт вместе с маленьким ребенком.

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