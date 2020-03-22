В России могут ужесточить карантин по коронавирусу

В России могут усилить меры против распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

В России могут усилить меры против распространения коронавируса. Фото: pixabay.com

В России могут ужесточить карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Скорость распространения заболевания в России составляет 27-33% ежедневного прироста. Аналогичные показатели были зафиксированы в Испании, Германии, Франции и Великобритании, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, для того, чтобы выйти на уровень стран, относительно успешно сдерживающих распространение коронавируса, Россия должна усилить меры. Речь идет об ужесточении карантина и мерах по выявлению людей, контактировавших с заболевшими, и их последующей изоляции.

Сейчас Россия изучает международный опыт. Решение об ужесточении мер пока не принято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили два новых случая заражения коронавирусной инфекции. Всего в больнице имени Боткина находятся 14 зараженных петербуржцев и одна пациентка из Ленинградской области.