UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона из-за коронавируса

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не будет переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Об этом сообщается в пресс-службе организации в Instagram.

Бой состоится 18 апреля. Осталось только определить место его проведения.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.