ИКЦ опроверг слухи о возможном ужесточении карантина в России

ИКЦ опроверг слухи о возможном ужесточении карантина в России
Власти пока не планируют ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса. Фото: pixabay.com

Информационно-коммуникационный центр (ИКЦ) опроверг сообщения об ужесточении карантина по коронавирусу в России. О возможном усилении мер ранее заявил источник в правительстве.

«Сообщения правительственного источника о том, что «власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина» не соответствуют действительности», — приводит «РИА Новости» слова представителя ИКЦ.

Информация о возможном ужесточении карантинных мер появилась 22 марта. Как писали РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве, российские власти задумались об усилении мер по борьбе с коронавирусом нового типа. Причиной этого стала скорость распространения заболеваемости. Ежедневный прирост зараженных в России составляет 27-33%, что соответствует показателям Испании, Германии, Франции и Великобритании.

В России, по официальным данным, зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них приходится на Москву. В Петербурге диагноз подтвердили у 14 человек.

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