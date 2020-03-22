На стройке жилого комплекса «Новое Колпино» произошел пожар

На стройке жилого комплекса &#171;Новое Колпино&#187; произошел пожар
Пожар на строительной площадке ЖК "Новое Колпино". Фото: vk.com/zagorodnay

В Колпинском районе Петербурга на строительной площадке жилого комплекса «Новое Колпино» произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Возгорание произошло днем в воскресенье, 22 марта. Огонь заметили на строительной площадки второй очереди ЖК «Новое Колпино» на Загородной улице. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте» в группе «Улица Загородная по-новому!».

Информация о причинах пожара и наличии пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: vk.com/zagorodnay, ВКонтакте/Улица Загородная по-новому!

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области загорелась дача. Пожар произошел в садоводстве «Кировец» в полночь 21 марта. Огонь распространиться по площади 24 квадратных метра.

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