На стройке жилого комплекса «Новое Колпино» произошел пожар

В Колпинском районе Петербурга на строительной площадке жилого комплекса «Новое Колпино» произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Возгорание произошло днем в воскресенье, 22 марта. Огонь заметили на строительной площадки второй очереди ЖК «Новое Колпино» на Загородной улице. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте» в группе «Улица Загородная по-новому!».

Информация о причинах пожара и наличии пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области загорелась дача. Пожар произошел в садоводстве «Кировец» в полночь 21 марта. Огонь распространиться по площади 24 квадратных метра.