Пятеро военных оказались ранены в результате подрыва боеприпаса в Мурманской области

Пятеро военных оказались ранены в результате подрыва боеприпаса в Мурманской области
Пострадавшие в удовлетворительном состоянии в больнице.. Фото: Pixabay

Военнослужащие Северного флота РФ могли пострадать из-за нарушений безопасности во время работ. О предварительной версии сообщило Минобороны РФ.

Происшествие произошло во время проведения погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса. Пока неясно каким образом произошел подрыв артиллерийского снаряда.

Все пострадавшие были доставлены в военный госпиталь, где в полном объеме им была оказана необходимая помощь медицинского персонала. Жизни военных ничего не угрожает. Об этом сообщают РИА-новости.

В настоящее время проводится проверка инцидента. Отвечает за нее комиссия командования Северного флота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северный флот назвал причину взрыва имитационного боеприпаса под Мурманском. Данное происшествие уже не первое в марте текущего года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мурманская область подрыв боеприпаса происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Little Big не смогут выступить с Uno на «Евровидении» в 2021 году
Доставку продуктов в Петербурге сделают безопасной
Жена и сын главного вора в законе России заразились коронавирусом
Пятеро военных оказались ранены в результате подрыва боеприпаса в ...
Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами
Футбольный клуб «Зенит» продлил карантин
Байкер и доставщик еды не поделили дорогу в Лыжном
Руферы в Петербурге решили покорить шпиль Дома офицеров